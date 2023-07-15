وأشارت الشركة في بيان إلى أنّ هذه الطلبية ترفع عدد طائرات "إيه 320" التي اشترتها منذ العام 2012 إلى 150 طائرة.

وأوضحت أنها تتوقع تسلم الطائرات بحلول عام 2029، في حين أن جدول إيرباص لفئة "إيه 320" ممتلئ حتى 2029-2030، وهو تناقض واضح فسّرته الشركة المصنعة بأن بيغاسوس فعّلت خيارات شراء مبرمة قبل سنوات.

ولم يحدد المبلغ الذي نصّ عليه العقد.

لكن بحسب أجدد الأسعار الموجودة لدى إيرباص والتي لم تحدّث منذ عام 2018، تصل الصفقة إلى 4,67 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وفق التصميم الملائم للشركة سيتم تجهيز "طائرات "إيه 321 نيو" التي اشترتها بيغاسوس بـ239 مقعدًا وسيسمح للشركة "بتوسيع أسطولها وتجديده"، بحسب ما نقل البيان عن المدير العام للشركة غوليز أوزتورك.

ويشكلّ الطلب على طائرة "إيه 321 نيو" أكثر من 60 بالمئة من سجل طلبات إيرباص لعائلة "إيه 320"، والذي يتضمّن أكثر من ستة آلاف طائرة يجب تسليمها في المجموع.

وافتتحت الشركة المصنعة للطائرات خط تجميع جديد لهذه الطائرات يوم الاثنين في بلانياك قرب مدينة تولوز، من أجل زيادة إنتاجها العالمي لتصل إلى هدفها البالغ 75 في الشهر في منتصف العقد مقابل 45 في عام 2022.

وتأسست بيغاسوس إيرلاينز عام 1990 ومقرها في مطار صبيحة كوكجن جنوب شرق اسطنبول، وتطير إلى 129 وجهة منها 93 خارج البلاد.