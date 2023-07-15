ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم بنك جيه.بي مورغان وبنك ويلز فارجو.

وأعلن البنكان تحقيق زيادة في الأرباح الفصلية، لكنهما قالا إنهما جنّبا مزيدا من النقود لتغطية خسائر متوقعة من قروض العقارات التجارية.

وقفزت أسهم مجموعة يونايتد هيلث، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة على المؤشر. وتجاوزت أرباح يونايتد هيلث الفصلية توقعات المحللين بفضل نفقات أقل من المتوقع.

تحركات الأسهم

وفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 3.64 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليغلق عند 4506.40 نقطة، بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع 24.77 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 14113.80 نقطة.

وزاد المؤشر "​​داو جونز" الصناعي 118.54 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 34513.68 نقطة.

لكن المؤشرات سجلت ارتفاعا أسبوعيا، وارتفع "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 17 بالمئة تقريبا منذ بداية العام.

وهبطت أسهم سيتي غروب بعد أن أعلن البنك تسجيل تراجع في الأرباح الفصلية.