وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد تم تعليق شركة "الإمارات جولد"، من قائمة "معيار الإمارات للتسليم الجيد" الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع إلكتروني حكومي.

كما قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بتعليق عضوية المصفاة من لجنة السبائك بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغاسلي أموال مزعومين، بحسب "بلومبرغ".

وأظهرت القائمة بعد تحديثها أن التعليق مؤقت وبدأ من السابع من يوليو.

والإمارات جولد مقرها دبي وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط وتعمل منذ 30 عاما.

وقالت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان منفصل الجمعة إن عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات جولد تم تعليقها أيضا حتى إشعار آخر "بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا".