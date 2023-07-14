وقالت الشركة إن هذه العيوب المختلفة لم تتسبب حتى الآن بأي حادث في اليابان.

وهي تتعلق بسيارات من طراز نوت Note ونوت أورا Note Aura وسيرينا Serena وكيكس Kicks وسيارتها الكهربائية ليف Leaf.

وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن إجمالي 699 ألف وحدة من هذه التصاميم مشمولة بالقرار داخل اليابان والعديد منها تشوبه عيوب عدة في الوقت عينه.

وفي التفاصيل، سحبت نيسان في اليابان 484 ألف و25 سيارة من طراز نوت وسيرينا وكيكس بسبب الحماية غير الكافية لخراطيم محركاتها، ما قد يؤدي إلى تلفها ومنع السيارة من الإقلاع.

كما سحبت نيسان 478 ألف و199 سيارة من طراز نوت، ونوت أورا، وسيرينا، وكيكس، وليف في اليابان بسبب برنامج للتحكم الإلكتروني يمكن أن يتسبب في زيادة سرعة المركبات بعد التوقف عن استخدام مثبت السرعة في ظروف معينة.

وسحبت المجموعة أيضًا 126 ألفاً من سيارات سيرينا بسبب مشكلة في الأسلاك، و6 آلاف و434 من طراز نوت أورا بسبب مشكلة في المصباح الأمامي الأيمن.

وفي الخارج، ستشمل عمليات السحب أيضًا ما لا يقل عن 749 ألف مركبة من الأسواق، وفقًا للمتحدثة.