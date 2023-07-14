فقد قفزت الأرباح المعدلة لبلاك روك بنسبة 25 بالمئة إلى مليار و400 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم 9.28 دولارات، متجاوزة متوسط التوقعات البالغة 8.5 دولار للسهم، كما ارتفعت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 11 في المئة إلى 9.4 تريليونات دولار.

كما أعلن بنك جي بي مورغان تشيس عن قفزة في أرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع الدخل المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة حيث بلغت الأرباح 14.5 مليار دولار ، بزيادة 67 بالمئة عن الفترة السابقة، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 41.3 مليار دولار والتي جاءت أعلى من التوقعات، وبلغت ربحية السهم 4.75 دولار.

وتمكن بنك ويلز فارغو من التغلب على توقعات الأسواق، حيث حقق البنك إيرادات 20.53 مليار دولار، والتي جاءت أعلى من التوقعات التي كانت عند 20.12 مليار دولار، كما جاءت أرباح السهم أعلى من توقعات الأسواق حيث حقق السهم ربحية 1.25 دولار، مقابل توقعات 1.16 دولار.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 156.93 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 34,552.51 نقطة، بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بـ 13.88 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 4,523.18 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 78.30 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 14,217.31نقطة.