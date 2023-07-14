وفي حال إتمام هذه الصفة كما هو متوقع في شهر أغسطس 2023، فإن مهمة تصنيع وتجميع هواتف آيفون، التي كان يقوم بها مصنع شركة "ويسترون" في الهند ستتحول إلى تاتا، لتصبح بذلك أول مجموعة هندية توكل إليها مهمة تصنيع وتجميع هواتف آيفون.

فرغم أن آبل قامت في السنوات الأخيرة بنقل قسم من إنتاج هواتف آيفون من الصين إلى الهند، إلا أن عملية الإنتاج هناك، كانت تُلزّم إلى شركات غير هندية، مثل فوكسكون، وويسترون، وبيغاترون وهي جميعها شركات تايوانية.

10 آلاف عامل يجمعون أحدث طرز آيفون

يقوم مصنع "ويسترون" الذي تصل قيمته إلى نحو 600 مليون دولار أميركي، بتوظيف أكثر من 10 آلاف عامل، يقومون حالياً بتجميع أحدث طرز من هواتف آيفون أي سلسلة آيفون 14 وفقاً لـ "بلومبيرغ"، حيث سيلتزم المصنع بشحن هواتف آيفون بقيمة 1.8 مليار دولار حتى شهر مارس 2024، وبالتالي فإنه وبمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، سيتوجب على مجموعة تاتا الوفاء بتلك الالتزامات.

من هي مجموعة تاتا؟

مجموعة "تاتا" تم تأسيسها قبل 155 عاماً، وهي تضم أكثر من 115 شركة في قطاعات مختلفة، منها تاتا ستيل، تاتا موتورز (بما في ذلك جاغوار ولاند روفر)، تاتا للخدمات الاستشارية، تاتا للتكنولوجيا، تاتا للشاي، تاتا للمواد الكيميائية، تاتا للصناعات، تاتا للطاقة، تاتا للاتصالات وخدمات الاتصالات، وفندق تاج محل، كما أنها تدير شركات طيران.

ولدى مجموعة تاتا عمليات في أكثر من 100 بلداً في القارات الست، وتصدر منتجاتها وخدماتها إلى الشركات في 150 دولة.

نحو مليون موظف

ويعمل لدى المجموعة نحو 935 ألف موظف، يقومون بتصنيع السيارات والشاحنات، ويخلطون الشاي، ويصنعون الصلب، ويبيعون بوالص التأمين، ويخترعون البرمجيات، ويُشغِّلون شبكات الهاتف، ويقومون بتعبئة الملح، إلى جانب صناعات أخرى كثيرة.

علاقة سابقة تربط تاتا بـ آبل

خلال عمل آبل على تنويع قاعدتها الإنتاجية، ونقل قسم منها خارج الصين، قررت صانعة الآيفون العمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء لصنع أجهزتها في الهند، واختارت التعامل مع تاتا هناك موكلة إليها مهمة تصنيع الغلاف الخارجي لآيفون، على أمل أن تصل العلاقة إلى مرحلة تصبح فيها تاتا قادرة على تجميع الجهاز كاملاً.

ماذا يعني أن يكون آيفون من صنع تاتا؟

من جانبه، يقول خبير التحول الرقمي المهندس ربيع سعادة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه بالنسبة للمستخدمين لن يتغير شيء أبداً فالآيفون من تجميع تاتا في الهند، سيكون تماماً كالآيفون الذي تجمعه فوكسكون في الصين أو أي طرف آخر توكله آبل بعملية صنع هواتفها في العالم، مشيراً إلى أن عملية تصنيع وتجميع هواتف آيفون تخضع لمواصفات وشروط قاسية من آبل، فالشركة الأميركية لديها أسلوب معين في التعامل مع مورديها، إذ أنه في حال وجدت أي تجاوزات خاصة بما يتعلق بالنوعية، فإنها تقوم بتجميد التعاون إلى حين حلّ إزالة المشكلة نهائياً، أو تلجأ إلى استبدال الشركة المخالفة بأخرى، وهذا تماماً ما سينطبق على التعاون مع تاتا.

هل سيؤثر ذلك على جودة الهاتف؟

وبحسب سعادة، فإنه وفي حال نجاح استحواذ مجموعة تاتا على مصنع "ويسترون"، فإن المصنع سيكون تحت إدارة إحدى أذرع تاتا التي لها علاقة بالتكنولوجيا وبإشراف من "ويسترون"، وبالتالي فإن جودة هواتف آيفون ستبقى كما هي، خاصة أن "ويسترون" في الهند قامت بتصدير ما قيمته 500 مليون دولار من هواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، ما يعني أن هواتف آيفون التي ينتجها هذا المعمل تلبي المعايير المتشددة لآبل.

وشدد سعادة، على أن ما يجب أن يدركه الجميع هو أنه وفي حال تراجع مستوى الجودة في مصنع "ويسترون" في الهند بعد انتقاله إلى مجموعة تاتا، فإن هذه الهواتف لن تصل إلى السوق بل ستبقى في المستودعات ليتم إتلافها، فآبل تُخضع الهواتف بعد إنتاجها لفحص الجودة، حيث أنه وفي حال لم تستطع هذه الهواتف في الوفاء بالمتطلبات والمواصفات فإنها لن تصل إلى السوق.

فرصة لن تتكرر لتاتا الهندية

ويشرح سعادة أن الهند تسعى لكي تكون مركزاً تكنولوجياً جديداً في القارة الآسيوية، بعد الحرب الاقتصادية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ولذلك فإن الفرصة المتاحة حالياً لـ تاتا بأن تصبح العلامة التجارية الهندية الأولى، التي تقوم بجمع وتصنيع هواتف آيفون لصالح آبل، هي فرصة لن تتكرر وهذا الأمر تدركه المجموعة الهندية، فالأمر الذي تسبب في دفع شركة "ويسترون" للتفكير ببيع أعمالها في الهند، يعود إلى مواجهتها صعوبات، في التفاوض على هوامش ربح أعلى مع آبل، وبالتالي فإن مجموعة تاتا تعلم أن امتلاك هذا المصنع، قد لا يكون صفقة مربحة من الناحية المادية ولكنها بالتأكيد مربحة من الناحية المعنوية.

وبحسب سعادة فإن امتلاك تاتا القدرة على العمل مع آبل وتصنيع الآيفون لها، سيشكل نقلة نوعية للصناعة الهندية ككل، معتبراً نجاح المجموعة الهندية بهذا الأمر، سيعزز من جهود الهند لتحدي هيمنة الصين في مجال الإلكترونيات، وبالتالي فإن تاتا تدرك أن أي خطأ في هذا المجال سيكلفها كثيراً، وهي ستفعل المستحيل لإنتاج آيفون بمواصفات وجودة ممتازة، ما سيطور من علاقتها المستقبلية مع آبل ويرفع صناعة الإلكترونيات الهندية إلى مستوى جديد.