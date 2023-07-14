وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن أكثر من أربعة آلاف أسرة عانت من انقطاع الكهرباء في العاصمة سول بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأحد.

وأجلت السلطات 136 شخصا على مستوى كوريا الجنوبية بالكامل حتى الساعة 11 صباحا، أي 02:00 بتوقيت غرينتش.

وذكرت شركة المطارات الكورية أن أكثر من 130 رحلة ألغيت في المطارات في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، فيما أرجئت أكثر من 270 رحلة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إن شخصا فُقد في مدينة بوسان في جنوب البلاد وأصيب آخر في إقليم ساوث جولا.

وفي كوريا الشمالية ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الجمعة أن العديد من أنحاء البلاد تعرض لهطول أمطار تجاوز معدلها 100 ميليمتر منذ صباح أمس الخميس، لكنها لم تذكر أي أنباء عن أضرار.