وأضاف أنور في بيان "أرحب باهتمام الشركة وقرارها الاستثمار في ماليزيا ورغبة إيلون ماسك في القدوم إلى ماليزيا".

ووافقت ماليزيا هذا العام على طلب من تسلا لتوريد سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات إلى البلاد. وقالت وزارة التجارة إن تسلا ستفتح مكتبا وصالات عرض ومراكز خدمات في البلاد وستنشئ شبكة من محطات الشحن لسياراتها.

وذكر أنور أن عمليات تسلا في ماليزيا ستبدأ هذا العام.

وأضاف أنه ناقش أيضا مع ماسك خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أطلقها الملياردير الأميركي وتديرها شركته سبيس إكس.

وفي مايو الماضي، بحث رئيس شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "تيسلا" إيلون ماسك في بكين، مع وزير الصناعة الصيني جين تشوانغ لونغ "تطوير مركبات تعمل بطاقة جديدة وسيارات ذكية متصلة".