وانخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمئة إلى 2239.10 نقطة وخسر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو.

وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مساره وانخفض 2.09 بالمئة، مما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها أمس الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وخسر سهم سوفت بنك غروب اثنين بالمئة.

وحدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكي بعد أن قفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74 بالمئة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76 بالمئة.