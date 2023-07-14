وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في فبراير وأبريل ومايو. وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي بزيادتها 7 مرات متتالية منذ أبريل عام 2022.

ويزيد تجميد سعر الفائدة المتتالي بحذر من التوقعات بأن البنك المركزي قد يوقف وتيرة الرفع النشطة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي.

وفي مايو، خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي من 1.6 بالمئة في تقديراته السابقة في فبراير إلى 1.4 بالمئة

وعدلت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.6 بالمئة إلى 1.4 بالمئة.