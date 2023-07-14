وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك إن البيانات تسببت في انخفاض مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 مما ساعد على تعزيز أسعار النفط.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 81.57 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.14 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.89 دولار.

ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 77.13 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل.

ومن شأن تراجع الدولار جعل سعر النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في أونادا إن أسعار النفط قفزت أكثر من 11 بالمئة في أسبوعين، مضيفا أن السبب الرئيسي في ذلك هو تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.