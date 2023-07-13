وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، تلقت باكستان في وقت سابق من هذا الأسبوع مليار دولار من الإمارات وملياري دولار من السعودية مع اطمئنان الدولتين العربيتين للتوصل إلى اتفاق بين إسلام أباد وصندوق النقد الدولي نهاية يونيو.

وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.

وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية اليوم الخميس بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.

وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.

وفي نهاية يونيو، وقع صندوق النقد الدولي وباكستان على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في واشنطن.