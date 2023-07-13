وعزز تباطؤ أسرع من المتوقع للتضخم الأميركي رهانات بأن البنك الفيدرالي ربما ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو تموز مباشرة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب يحققها المؤشر منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وتصدر قطاع شركات التكنولوجيا، وهو قطاع سريع التأثر بأسعار الفائدة، الرابحين وقفز 1.7 بالمئة، إذ صعد سهم شركة سوفتكات 5.3 بالمئة بعدما أوصت مجموعة سيتي جروب "بشراء" أسهم الشركة.

وكان مؤشر شركات التعدين من بين المؤشرات الفرعية الرابحة في أوروبا إذ ارتفع 1.7 بالمئة في ظل ارتفاع أسعار السلع بفضل تراجع الدولار.

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة بعد بداية ضعيفة.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو مما يشير إلى عدم حدوث كساد متوقع على نطاق واسع.