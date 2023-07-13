وتحركت أسعار خام برنت العالمية فوق 80 دولارا للبرميل بعدما أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن أسعار الفائدة قريبة من ذروتها.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة عند 4005 نقاط ليغلق عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2015، مدعوما بزيادة 1.6 بالمئة في سهم مصرف دبي الإسلامي وقفزة 2.6 بالمئة في سهم بنك دبي التجاري.

وأعلن بنك دبي التجاري عن صافي أرباح في الربع الثاني بلغت 350.3 مليون درهم (177.05 مليون دولار) صعودا من 435.1 مليون درهم في العام الماضي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.1 بالمئة عند 9627 نقطة.

وخالف المؤشر السعودي الاتجاه الصاعد وهبط 0.2 بالمئة عند 11708 نقاط متأثرا بنزول سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.2 بالمئة.

ولكن البورصة السعودية نشرت أنها حققت ثاني زيادة أسبوعية بمقدار واحد بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية المصري تعافيه بفضل تحسن معنويات المستثمرين العالميين، إذ زاد 1.2 بالمئة إلى 17342 نقطة.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (إكس.إس دوت كوم) إن السوق بوسعها الاستفادة من جهود تسريع وتيرة برنامج الخصخصة.