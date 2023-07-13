وجاء الارتفاع في الأسهم الأميركية بعدما قدمت بيانات أسعار المنتجين مزيدا من الأدلة على تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سينهي قريبا تشديد السياسة النقدية.

تحركات الأسهم

وارتفع مؤشر "​​داو جونز" الصناعي عند الافتتاح بواقع 64.88 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 34412.31 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بواقع 19.34 نقطة أو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 4491.50 نقطة، في حين زاد مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 102.18 نقطة أو بنسبة 0.73 بالمئة إلى 14021.15 نقطة عند الفتح.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهو مقياس لما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع، بأقل من المتوقع، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أقل من المتوقع أيضاً.