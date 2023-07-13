وقالت روسيا، إنها ستخفض صادرات النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، لكن لم توضح كيفية القيام بذلك.

وظهرت أيضا علامات متضاربة حول إذا ما كانت روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بنفس قدر خفض الصادرات.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله "ستقرر الشركات لنفسها كيفية تصرفها، سواء فيما يتعلق بتخفيض الصادرات أو تخفيض الإنتاج. لكن بشكل عام، المهمة هي تقليل الإمدادات إلى الأسواق العالمية".

وذكر نوفاك أن قرار تخفيض إمدادات النفط في أغسطس آب سيسهم في تحقيق توازن في سوق النفط خلال فترة تتسم بتراجع حجم الطلب.

ونقلت عنه تاس قوله "يعني هذا أننا سنصدر بصورة أقل، ستمد روسيا أسواق النفط بإمدادات أقل".

وكانت روسيا تعهدت في السابق بتقليص إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي تقريبا، بدءا من مارس آذار حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف نوفاك أن روسيا، تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن أو ما يعادل 10.3 مليون برميل يوميا.

وروسيا بحاجة إلى ضخ ما يكفي من الوقود في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف.

ويتعين عليها أيضا معالجة مشكلة ارتفاع أسعار بيع البنزين بالجملة، ومن أسبابها شح المعروض وتباطؤ القدرة الإنتاجية في مصافي النفط.

وقال نوفاك الخميس، إن حالة أسعار البيع بالتجزئة في روسيا "مستقرة".