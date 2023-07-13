وأظهرت البيانات المالية غير المدققة للبنك تحقيقه لأرباح نصف سنوية قيمتها 104.32 مليون ريال (270.13 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 99.26 مليون ريال (257.02 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وأوضحت النتائج المالية للبنك المدرج في بورصة مسقط أن الإيرادات الإجمالية من الفوائد والتمويلات الإسلامية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 11.1 بالمئة، إلى 184.71 مليون ريال (479.74 مليون دولار)، مقارنة بنحو 166.25 مليون ريال (431.8 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2022.

كما ارتفعت أرباح البنك التشغيلية بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 153.75 مليون ريال (نحو 400 مليون دولار)، مقابل 144.99 مليون ريال (376.5 مليون دولار) قبل عام.

وكان البنك قد حقق نموا في الأرباح السنوية عن عام 2022 بنسبة 5.86 بالمئة، لتصل إلى 200.75 مليون ريال (521.4 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 189.63 مليون ريال (492.52 مليون دولار) في عام 2021.