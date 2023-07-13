وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر مكاسب له بالنسبة المئوية منذ أوائل يونيو، بعدما عزز تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

وأثرت البيانات التجارية الضعيفة الواردة من الصين على الإقبال على المخاطرة، بينما انكمش الاقتصاد البريطاني على الجانب الآخر بأقل من المتوقع في مايو.

وسجلت أسهم القطاع الصناعي، التي تعتبر حساسة للأخبار المتعلقة بالصين، أكبر الخسائر على المؤشر.

تحركات الأسواق

وصعد المؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.41 بالمئة إلى 460.42 نقطة بحلول الساعة 8:30 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني 0.30 بالمئة إلى 16,070.95 نقطة، وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي 0.40 بالمئة إلى 7,362.15 نقطة، وFTSE100 البريطاني بـ 0.20 بالمئة إلى 7,431.07 نقطة.

وانخفض سهم "بارات ديفيلوبمنتس" أربعة بالمئة بعد أن أشارت أكبر شركة لبناء المنازل في بريطانيا، إلى أنها ستبني عددا أقل بكثير من المنازل خلال العام المالي الحالي، في حين ارتفع سهم "سواتش" 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الساعات عن نمو قياسي في النصف الأول من العام.