وقال البيان إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمدير العام للشركة حميد عدو وقعا مساء الثلاثاء عقد برنامج يمتد حتى العام 2037 "ستضاعف بموجبه الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة".

وينص العقد على "رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية"، وفق ما أضاف البيان، لكن من دون الإعلان عن حجم الزيادة.

وبلغ رأسمال الشركة في العام 2019 حوالي 370 مليون دولار، مملوكا بأكثر من 98 بالمئة للدولة.

وتسعى الشركة إلى إنعاش أنشطتها هذا الصيف، بعد أزمة جائحة كوفيد-19، وأعلنت في مارس عرض رحلات بـ 6.2 مليون مقعد تربط أكثر من 90 وجهة، غالبيتها في دول أوروبا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

وشهد إقبال هؤلاء على المغرب ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع نحو 6.5 ملايين سائح، أي بزيادة نسبتها 21 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، وفق ما أعلنت وزارة السياحة المغربية الاثنين.

كذلك، شهدت عائدات القطاع حتى نهاية مايو "نموا استثنائيا بنسبة 42 بالمئة" وبلغت حوالي 4 مليارات دولار، بحسب المصدر نفسه.

ويعول المغرب على تطوير القطاع السياحي، الذي يمثل حوالي 7 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران.

ويطمح لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.

ولكن العرض السياحي في المملكة يواجه أحيانا انتقادات على غلاء الخدمات وجودتها، خصوصا بالنسبة للسياح المغاربة.