وكان الوزير الباكستاني قد قال في أبريل الماضي، إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد.

وكانت السعودية قد أودعت الثلاثاء، ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، لتقدم بذلك دفعة جديدة للاقتصاد المتعثر بعد اتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وحصلت إسلام اباد أخيرا على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الماضي.

خفض النمو

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الباكستاني إلى 0.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ 6 بالمئة العام الماضي.

وبحسب بيانات صندوق النقد المنشورة في أبريل، حول الاقتصاد الباكستاني المتعثر، خلال إعلان الصندوق عن تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" في واشنطن.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 27 بالمئة في باكستان لعام 2023، محذرا في الوقت ذاته من الارتفاع في معدل البطالة.

وتكافح إسلام آباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافى من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار.