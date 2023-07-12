وتباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا بأعلى من التوقعات خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 3 بالمئة، وذلك مقابل 4 بالمئة في شهر مايو.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مواصلا مكاسب حققها في الجلسة السابقة بدعم من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 5.2 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي.دي سويس" إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط يمكن أن يساهم أيضا في تحسين توقعات المتعاملين.

وأضاف: "في الوقت نفسه، ربما تواصل السوق التعرض لبعض مخاطر انخفاض الأسعار مع إمكانية تصحيحها إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم".

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة، بينما تخلى مؤشر سوق دبي المالي عن مكاسبه المبكرة وأغلق بدون تغيير.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 3.2 بالمئة.