ويهدف مؤشر الشركة إلى رصد التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 62 دولة اختارت الاستثمار فيه، مبيناً أن ثورة هذا النوع من الذكاء، ستؤثر في الأعمال والحكومة والمجتمع.

واعتمد المؤشر على معايير قسمت إلى 7 ركائز فرعية؛ وهي:

المواهب

البنية التحتية

البيئة التشغيلية

البحث

التطوير

الاستراتيجية الحكومية

التجارة

وفي التصنيفات الفرعية حلّت الإمارات في المركز الرابع في معيار البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي، والمركز ال 24 في الاستراتيجيات الحكومية الداعمة للتكنولوجيا، والمركز ال 29 في معيار المشاريع التجارية، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والمركز ال 34 في الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا.

وفيما يخص البلدان العربية الأخرى التي دخلت القائمة، فهي البحرين في المركز الـ50 عالميا، تونس في المرتبة الـ53، المغرب 57 ومصر 58.

وقال التقرير، إن هذه الثورة، ستؤدي إلى تغيير الطريقة التي تنجز فيها الأعمال التجارية، كما ستُحدث تأثيراً كبيراً في المجتمعات والحكومات، وقد حققت هذا العام قفزة هائلة إلى الأمام.

وأشار التقرير إلى أن ظهور روبوت المحادثة ChatGPT، وما تلاه من سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، أدى إلى احتدام النقاش حول أفضل السبل لإدارة مخاطر هذه التكنولوجيا الجديدة.