وفي بيان مشترك، قال بنك التنمية الجنوب أفريقي وصندوق المناخ الأخضر، الثلاثاء، إن الأموال ستوجه إلى آلية تمويل مختلطة تجمع بين التمويل العام والخاص لمعالجة أزمة النقص المتزايد في إمدادات المياه بجنوب أفريقيا، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإنه من المتوقع أن تساعد السيولة الجديدة في إطلاق برنامج إعادة استخدام المياه في جنوب أفريقيا.

وقال البنك وصندوق المناخ إنه في قلب برنامج إعادة استخدام المياه حل تمويل مختلط، يجمع بين اللاعبين من القطاعين العام والخاص، ومع اكتمال البرنامج سيتم استخدام سندات المشروعات لتوفير الاحتياجات المالية.

وصندوق المناخ الأخضر هو كيان تم تأسيسه عام 2010 وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.

ويقع الصندوق الرئيسي في إنتشون في كوريا الجنوبية، ويحكمه مجلس مكون من 24 عضوًا وتدعمه أمانة عامة.