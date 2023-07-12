وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة 5 سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25 بالمئة سنويا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي حيث سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبا اهتمام أكثر من 240 مستثمرا عالميا واقليميا، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار متجاوزا القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وجاء الطرح مدفوعًا بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 بالمئة للشرق الأوسط و13 بالمئة لأوروبا ونسبة 4 بالمئة لآسيا.

وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70 بالمئة ، ولمدراء الأصول والصناديق 16 بالمئة والبنوك التجارية 10 بالمئة و4 بالمئة لمستثمرين آخرين.

وتم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وعمل كل من بنك "اتش اس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورغان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

من جانبه، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "من شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأس مال مجموعة المصرف ومركزها القوي"، مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل قدرة المصرف على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة الى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي.