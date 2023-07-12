وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصانعي السيارات أن عدد مبيعات مركبات الطاقة الكهربائية قد بلغ إلى 806 آلاف وحدة، بزيادة قدرها 35.2 بالمئة عن العام السابق.

كما كشفت البيانات بلغ إجمالي حجم إنتاج مركبات الطاقة الكهربائية 3.79 مليون وحدة تقريبا خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 42.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن الصين صدرت ما إجماليه 534 ألف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة خلال النصف الأول، بزيادة 160 بالمئة على أساس سنوي.

وبناء على زخم النمو القوي، كثفت الصين الدعم لقطاع مركبات الطاقة الكهربائية خاصة في المناطق الريفية الواسعة.

ومن جهة أخرى، قالت رابطة سيارات الركاب في الصين، الاثنين، إن مبيعات سيارات الركاب قد تراجعت بواقع 2.9 بالمئة في شهر يونيو مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو بلغ 1.91 مليون وحدة.

وارتفعت المبيعات بشكل عام في النصف الأول من العام بنسبة 2.5 بالمئة إلى 9.65 مليون وحدة، بحسب بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين.