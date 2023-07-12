ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأميركية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعه أربعة بالمئة في مايو.

ومن شأن حدوث تباطؤ كبير في التضخم أن يغذي التكهنات بأن يتوقف الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلا يزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92 بالمئة لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة CME FedWatch.

تحركات الأسواق

وصعد المؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.82 بالمئة إلى 455.40 نقطة بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني 0.81 بالمئة إلى 15,918.76 نقطة، وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي 0.72 بالمئة إلى 7,272.35 نقطة، وFTSE100 البريطاني بـ 1.07 بالمئة إلى 7,360.11 نقطة.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب بين المؤشرات في أوروبا مدعوما بأسهم شركات أشباه الموصلات، إذ صعد سهم ASML القابضة 0.8 بالمئة و"إنفنيون" 2.2 بالمئة.