وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريبا.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يكون معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو، قد انخفض على أساس سنوي إلى خمسة بالمئة من 5.3 بالمئة، لكن مع ذلك فسيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة.

ومن المقرر صدور البيانات الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلا يزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92 بالمئة لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة CME FedWatch.

وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1,936.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:41 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.21 بالمئة إلى 1,941.35 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 23.378 دولار للأونصة والبلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.05 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1250.29 دولار.