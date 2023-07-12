وتراجع نيكي 1.3 بالمئة إلى 31791.71 نقطة في التعاملات الصباحية قبل أن يعوض بعض خسائره ويغلق منخفضا 0.8 بالمئة عند 31943.93 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة ليغلق عند 2221.48 نقطة.

وعادة ما يتحرك الين والأسهم في اتجاهين عكسيين إذ ينال صعود العملة من قدرة شركات التصدير على المنافسة كما يرفع سعر الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وارتفع الين حوالي 0.6 بالمئة إلى 139.50 مقابل الدولار.

وخسر المؤشر نيكي أكثر من خمسة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن مجموعة سوفت بنك التكنولوجية ووحدتها زد هولدنجز لخدمات الإنترنت تدرسان إدراج شركة المدفوعات التابعة لهما في الولايات المتحدة مما أدى لارتفاع أسهمهما وحد من خسائر المؤشر الرئيسي.

وقفز سهم زد هولدنجز 5.6 بالمئة وزاد سهم سوفت بنك 2.1 بالمئة.