وقالت المجموعة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إنه بموجب هذا الاستحواذ ستصبح مجموعة "ملتيبلاي" مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، مع تركيز على الغاز والاحتياطات طويلة الأمد، مشكلة عامل جذب لناحية توزيع الأرباح.



وكانت شركة إي آي جي، وهي مستثمر مؤسسي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، قد استحوذت على 25 بالمئة من الحصص في ريبسول إي آند بي من خلال شركة "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لها بالكامل.



وتعد ريبسول إي آند بي لاستكشاف واستخراج الغاز شاملة لكافة أعمال التنقيب عن النفط والغاز عالمياً التابعة لشركة ريبسول، والتي تشمل محفظتها أصولاً متنوعة لأعمال وعمليات التنقيب عن النفط والغاز عالمياً ضمن 15 دولة، حيث يصل إنتاجها إلى 550 ألف برميل نفط يومياً.

وقد أكملت "بريك ووتر إنيرجي" عملية الاستحواذ على حصتها في ريبسول إي آند بي في مارس 2023 مقابل 17.6 مليار درهم (حوالي 4.8 مليار دولار) شاملة الديون، بينما احتفظت ريبسول بالحصص المتبقية والبالغة 75 بالمئة.

وتعتزم ريبسول توظيف عائدات هذه الصفقة في توسيع محفظتها للطاقة منخفضة الكربون حول العالم، كما تتوقع كل من ريبسول و إي آند جي إمكانية طرح أسهم ريبسول آب ستريم للتداول في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026، وذلك وفقاً لظروف السوق المواتية.

وأكدت مجموعة "ملتيبلاي" حرصها على تعزيز استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية عبر ذراعيها: "ملتيبلاي" و"ملتيبلاي"+، إذ تعمل وتستثمر الأولى حالياً في قطاعات التنقل، الطاقة وخدمات المرافق، الإعلام والاتصال، اللياقة الصحية والجمال، بينما تعمل "ملتيبلاي"+ ذراع المجموعة على اغتنام الفرص الاستثمارية، واستقطاب المشاريع التي تحقق عوائد مرتفعة ومجزية في قطاعات متنوعة.

وقالت المجموعة أنها ترى وفرة في فرص الاستحواذ القيمة وذات العوائد العالية على مستوى العالم، والتي يمكن لذراعها الاستثمارية "ملتيبلاي+" استثمارها على نحو جيد.

كما أشارت المجموعة إلى أنها تتمتع بتدفقات نقدية قوية تتجاوز الـ 1.2 مليار درهم، ونسبة ديون جيدة مقابل حقوق الملكية والأصول مع إمكانية وصول إلى قدرة تمويلية كبيرة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم، وبالتوازي مع ذلك تواصل المجموعة تنمية أعمالها التشغيلية من خلال تنفيذ استراتيجيتها التوسعية عبر عمليات الدمج والاستحواذ، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.