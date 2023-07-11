وبلغ متوسط ​​سعر المتر المربع من الشقق 13928 درهما (51158 دولارا)، وبلغ متوسط ​​سعر المتر المربع من الفيلات 16414 درهما.

وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نموا إذ بلغ عدد السكان 3.6 مليون نسمة في الخامس من يوليو، وفقا لمركز الإحصاء بالإمارة.

وازدهر سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة.

ووفقا لشركة سي.بي.آر.إي، تم بيع 9876 وحدة سكنية في يونيو، بزيادة 18.8 عن العام السابق، مع ارتفاع المبيعات على الرسوم قبل التنفيذ 44.9 بالمئة، بينما تراجعت مبيعات السوق الثانوية 0.5 بالمئة.

وارتفع متوسط ​​الإيجارات 22.8 بالمئة في العام حتى 30 يونيو، متباطئا عن معدل نمو بلغ 24.2 في نهاية مايو.