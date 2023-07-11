وأضاف "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة كبيرة تبلغ 23 بالمئة في الفترة حتى عام 2045، مما يعني أننا سنحتاج إلى جميع أشكال الطاقة".

كما قال "سنحتاج حلولا مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييدا إيجابيا من مجموعة العشرين".

وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه حتى الآن للوصول إلى ذلك المستوى من الاستثمارات.

وكان الغيص قد قال في يونيو الماضي، إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 بالمئة بحلول عام 2045.

وكانت "أوبك" أبقت في يونيو الماضي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 بالمئة في 2023.