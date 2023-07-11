وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8 بالمئة في يونيو ارتفاعا من 5.4 بالمئة في مايو.

وفي يونيو من العام الماضي، في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، خفضت الحكومة الألمانية الضرائب على الوقود مما تسبب في انخفاض التضخم منذ ذلك الشهر.

تأتي البيانات من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث لا يزال البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تحول إلى التراجع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر.

ويؤثر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الانتعاش في الصين، وأسعار الطاقة، على النشاط الاقتصادي الألماني.