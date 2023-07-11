وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة في مستهل التعاملات، وحصل على الدعم الأكبر من أسهم شركات التعدين والقطاع الصناعي، وهما من القطاعات ذات التعرض للصين.

ومددت الصين أمس بعض السياسات ضمن حزمة أعلنتها في نوفمبر لإنقاذ قطاع العقارات وذلك حتى نهاية عام 2024.

واستوعبت الأسواق أيضا التعليقات الصادرة عن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي أشارت إلى اقتراب البنك المركزي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سهم دايملر 1.1 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات الألمانية توقعاتها للأرباح والإيرادات بناء على تراجع القيود على سلاسل الإمداد.

وهوى سهم نورديك لأشباه الموصلات 5.6 بالمئة في بداية التعاملات بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق نتائج أعمالها في الربع الثاني.