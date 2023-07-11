وظلت معدلات النمو للإنتاج والأعمال الجديدة أعلى بكثير من المتوسط طويل المدى. كما زادت أعداد العمالة بقوة واستمرت الشركات في زيادة المخزون مع تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر.

وأشارتّ بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع آخر متواضع نسبياً في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، مما مكن الشركات من الاستمرار في تقديم التخفيضات عن طريق تقليل أسعار

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global إلى 56.9 نقطة في شهر يونيو.

ويشير هذا إلى أقوى تحسن شامل في أحوال القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2022. علاوة على ذلك، ظل المؤشر الرئيسي أعلى بكثير من الاتجاه طويل المدى ُمسجلاً 54.6 نقطة، وكان الارتفاع الشهري بمقدار 1.6 نقطة هو الأكبر منذ شهر أكتوبر 2021.

وكان الدافع وراء الصعود المتجدد في شهر يونيو هو تسارع معدل زيادة الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل الطلب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس2022.وتسارع نمو الطلبات الجديدة في كٍل من القطاعات الرئيسية الثلاثة، وفي صدارتها قطاع السياحة والترفيه.

كما ارتفع إجمالي نشاط أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر الحادي والثلاثين على التوالي في شهر يونيو، وظل معدل التوسع حاًدا. وسجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة معدلات توسع ملحوظة مماثلة في منتصف عام 2023.

وارتفع التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الرابع عشر على التوالي في شهر يونيو، وهي أطول فترة مستمرة تشهد خلق فرص عمل في أكثر من ست سنوات.

لم يتغير معدل النمو كثيًرا منذ مايو، حيث ظل أعلى قليلاً من المتوسط طويل المدى.