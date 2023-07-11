وقالت الشركة إن عدة مؤسسات استثمارية دولية ومستثمرين ماليين عالميين يجرون حاليا تقييم استثمار محتمل مع الشركة الإماراتية الاخذة بالنمو بشكل متسارع في قطاع الطاقة المتجددة.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، حسين النويس إن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من مسيرة إيميا باور التي امتازت بالنمو على مدى السنوات السبع الماضية وتعكس الثقة التي تتمتع بها شركتنا في أسواق الاستثمار العالمية.

وأضاف "هذا الاستثمار سيعزز من فرص الشراكة المتبادلة بين إيميا باور وسوفت بنك وسيساهم في إضافة قيمة حقيقية لجهود شركة إيميا باور خصوصا فيما يتعلق بمشاريعها الاستثمارية في منطقة آسيا والشرق الاوسط وإفريقيا (AMEA)".

وأوضح النويس أن الأموال التي تم جمعها من جراء دخول هذا الشريك العالمي كمستثمر في رأس المال ستساهم في دعم خططنا لمواصلة أنشطتنا وتوسيع مشاريعنا في إفريقيا والشرق الاوسط ،كما ستعزز من خططنا الاستراتيجية في اكتشاف الفرص الاستثمارية في بعض الدول الآسيوية خاصة في رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان وأوزبكستان واذربيجان وغيرها.

وأضاف سنكون قادرين على تجسيد المزيد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر ، ومواصلة توسيع وجودنا في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن الشركة وكجزء من التزامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين لإنشاء برامج دعم للمجتمعات المحلية بالقرب من مشاريع الطاقة المتجددة لديها.

وتمتلك الشركة مشاريع قيد التشغيل وتحت التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى 1.45 غيغاوات، فيما لديها مشاريع مستقبلية مؤكدة لانتاج نحو 6 غيغاوات عبر مشاريع في 15 دولة .