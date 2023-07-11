وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأميركي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على دعم الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضا الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا على الأقل حتى أغسطس، وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

كما يتطلع المتعاملون إلى بيانات مخزون الخام الأميركي المقرر أن يصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق الثلاثاء. ويتوقع محللون زيادة المخزونات 200 ألف برميل.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو تقرير رئيسي عن التضخم، هذا الأسبوع، فضلا عن تقارير اقتصادية من الصين لقياس توقعات الطلب.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.34 دولار.

وكانت الأسعار تراجعت واحدا بالمئة الاثنين، وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع جني المستثمرين للأرباح.