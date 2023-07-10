وسيأخذ الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم لشهر يونيو، المقرر صدورها الأربعاء، في اعتباره عند اتخاذ قرار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

المحللون يتوقعون أن وتيرة نمو التضخم تراجعت الشهر الماضي وستسجل أدنى نمو منذ مارس 2021.

تأتي هذه البيانات على رأس تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة، فالولايات المتحدة أضافت أقل عدد من الوظائف الشهر الماضي منذ عام 2021، كما انخفضت البطالة ونمت الأجور أكثر من المتوقع، مما يشير إلى تأثر سوق العمل، وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

الفيدرالي يحاول توجيه التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، دون دفع الاقتصاد إلى الركود الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، ويبقيها عند هذا المستوى حتى نوفمبر، وهو الشهر الذي يمكن أن يرفع فيه الفائدة مرة أخرى.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 139.72 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 33,874.60 نقطة، بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.88 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 4,401.83 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 6.57 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 13,649.81 نقطة.