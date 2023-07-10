وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على ترتيب الطرح أن سعر عائد الصكوك حدد عند 8.75 بالمئة، وهو الحد الأدنى لسعر الفائدة الاسترشادي المبدئي الذي أعلن عنه في وقت سابق، الاثنين، وذلك بعد تلقي طلبات تزيد على 600 مليون دولار.

وتراوح سعر الفائدة الاسترشادي المبدئي من 8.75 بالمئة إلى 8.875 بالمئة.

ووفقا لعرض تقديمي على موقع الشركة على الإنترنت، يركز نشاط شوبا العقارية في المقام الأول على سوق العقارات في دبي وبلغت حصتها السوقية ثمانية بالمئة في الربع الأول.

وأظهر العرض أنه حتى 30 مارس، بلغت قيمة سندات الشركة المستحقة هذا العام 180 مليون درهم (49.01 مليون دولار)، والسندات المستحقة العام المقبل 171 مليون درهم، إلى جانب سندات بقيمة 1.34 مليار درهم مستحقة في 2025 و106 ملايين درهم مستحقة في 2026.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، يترأس الشركة الملياردير بي.إن.سي مينون الذي أسسها في عام 1976 كشركة للتصميمات الداخلية في عمان، ولديها مشروعات في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وبروناي والهند.

ويمتلك مينون وأفراد آخرون في العائلة نفسها حصة أغلبية في شوبا المحدودة، وهي شركة مدرجة في مومباي.