وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه سيتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار الأسهم والإعلان عن تفاصيلها بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على "تعزيز نسب رأس المال الرقابي للبنك".

وأعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في يونيو أنها أبرمت اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة.