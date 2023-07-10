وبحسب البيان الصادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الاثنين، فإن العروض مقدمة من شركات أكوا باور، وإي دي أف للطاقة المتجددة، وماروبيني كوربوريشن، وائتلاف شركتَي جينكو باور وجيرا.

ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بالتحليل الفني والمالي للعروض المقدمة، لاختيار أفضلها. وتوقعت إعلان الفائز بالعطاء وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة في الربع الرابع من العام الجاري، بحسب البيان.

ستكون محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم، ما يجعل من إمارة أبوظبي موطنا لأكبر ثلاث محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وفقا ما جاء في البيان.

ستعمل المحطة الجديدة، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، على رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات من الطاقة الشمسية إلى نحو 4 غيغاوات، لتسهم المحطات الثلاث في خفض انبعاثات الكربون في أبوظبي بأكثر من 5.8 ملايين طن متري سنويا، أي ما يعادل إزالة انبعاثات نحو 1,140,000 سيارة من الطريق.

إضافة إلى ذلك، ستقوم محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بدور حيوي في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تحقيق خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 7.3 غيغاواط بحلول 2030، وتزويد 60 بالمئة من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.