وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو بلغ 1.91 مليون وحدة.

وارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام 2.5 بالمئة إلى 9.65 مليون وحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات نمو مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في الصين، بنسبة 60.2 بالمئة سنوياً، خلال مايو الماضي إلى 717 ألف سيارة، في ظل تحول المشترين من السيارات، التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية.

كما أظهر تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الصين كانت السوق الرائدة للسيارات الكهربائية في 2022، وهو ما يمثل 60 بالمئة من مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في ذلك العام، ويمثل عدد السيارات الكهربائية على الطرق في الصين أكثر من نصفها على مستوى العالم.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في 21 من يونيو الماضي، تمديد المزايا الضريبية لمشتريات سيارات الطاقة الجديدة حتى نهاية عام 2027، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تنمية قطاع سيارات الطاقة الجديدة وتحفيز استهلاك السيارات.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى إعفاءات وتخفيضات ضريبية، يبلغ مجموعها 520 مليار يوان.