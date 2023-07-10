وبموجب الاتفاقية ستورد شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات، وهي من المنتجات الثانوية للغاز الطبيعي، لمجموعة إينوك اعتبارا من يوليو 2023.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في بيان "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008".

وأضاف البيان "تسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي".

من جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم".