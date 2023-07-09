وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الكوري تجاوز أدنى مستوياته مؤخرًا على خلفية انتعاش قطاع التصنيع.

كما أشارت إلى أن الصناعة التحويلية تظهر بوادر على تحسن الانكماش.

ومن جهة أخرى، انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصر التصدير الرئيسي في كوريا الجنوبية، بنسبة بلغت 28 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وسط انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، وذلك بعد الأداء القوي في قطاعين السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نموًا بلغ 8.7 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ9 على التوالي في يونيو، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات بشكل رئيسي، غير أن البلاد سجلت أول فائض تجاري منذ 16 شهرا وفقا لوزارة الصناعة.

وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وجاء الانخفاض مع تراجع عائدات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد بنسبة 28 بالمئة بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار الرقائق.