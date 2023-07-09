ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، العن المؤشر انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات المصنعة بأكبر معدل منذ 2016.

وسجّل استطلاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع قراءة بلغت 46.5 نقطة في شهر يونيو الماضي بانخفاض عن 47.1 نقطة في مايو.

ووفق الصحيفة، يُظهر الاستطلاع قراءة سلبية منذ 11 شهراً على التوالي، مع تعمق الانكماش الذي يواجه قطاع التصنيع.

وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه لم يعد يتوقع أن يقع الاقتصاد البريطاني في ركود هذا العام، حيث قام بتحديث التوقعات التي نشرت الشهر الماضي، لكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023، بعد أن كان يتوقع انكماشه بنسبة 0.3 في توقعاته السابقة في أبريل، لكن هذه التوقعات تعتبر أضعف من أي اقتصاد رئيسي.