وقال بوياني خلال طاولة مستديرة في منتدى اقتصادي في إيكس-آن-بروفانس بجنوب فرنسا "من ناحية الغاز، نعم، ستكون المخزونات ممتلئة" في أكتوبر.

"ولكن في حال كان الشتاء باردًا في أوروبا"، لن تكفي قدرات تخزين القارة الأوروبية للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم، وفق قوله.

هذا لا يعني بالضرورة أن الأوروبيين سينقصهم الغاز، لكن الواردات اللازمة لتلبية الطلب ستكون تكلفتها عالية، على ما حذّر باتريك بوياني.

وأضاف: "لا تسري الأسعار الخاصة على سوق العرض والطلب".

وبات الأوروبيون يعتمدون كثيرًا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ قطع الإمدادات الروسية، وأصبحوا يعتمدون أيضًا على تطور السياق السياسي في الولايات المتحدة حيث من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

وحذّر بوياني من أنه في حال قرر الجمهوريون المعارضون للرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن "وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، هناك خطر يتصل بالنظام".

من جهتها، قالت المديرة العامة لشركة "إنجي" للكهرباء والغاز كاترين ماكغريغور إنها "مطمئنة إلى حد ما" بشأن سلامة الإمداد في الشتاء المقبل بسبب الجهود الرصينة والمصادر الجديدة للطاقة.

وأضافت "لكننا سنبقى على نظام شديد التقلّب في السنوات المقبلة".

وفي ما يتعلّق بالكهرباء، عبّر المدير العام لشركة كهرباء فرنسا لوك ريمون عن تفاؤله في إيكس-آن-بروفانس، بعد انقضاء شتاء كانت تستعدّ السلطات خلاله لاحتمالات انقطاع بسبب توقف عدد قياسي من المفاعلات بهدف إصلاحها.

وقال "يرتفع الإنتاج. في هذه المرحلة، يمكننا أن نقول إننا سنُقبل على الشتاء بهدوء في الموسم المقبل".

وأضاف: "نبدأ هذا الصيف بسدود ممتلئة، ما يجعل من الممكن إنتاج مزيد من الطاقة الكهرومائية مقارنة بالعام الماضي حين حدّ الجفاف من إنتاج الطاقة الكهرومائية.