وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ، فقد زادت حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك بمقدار 680 ألف أونصة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية، الجمعة.

ويصل إجمالي مخزونات المعدن الأصفر لدى الصين حاليا إلى نحو 2330 طناً.

وزادت الصين من حيازتها للذهب بسبب رغبتها في تقليص هيمنة الدولار بسوق العملات العالمية، وذلك في ظل ما تشهده الصين من تعافي مخيب للآمال من وباء كورونا، بجانب وجود علاقة متوترة مع الولايات المتحدة.

وبشكل عام، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشراء كميات قياسية من المعدن الأصفر خلال 2022، إذ مثل الطلب من البنوك المركزية نحو ربع الطلب العالمي على الذهب، وذلك في ظل ارتفاع قياسي للتضخم، وفي وقت شددت فيه البنوك المركزية من سياساتها النقدية.

ورغم تراجع مشتريات البنوك المركزي من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، يعتزم نحو ربع السلطات النقدية زيادة الحيازات خلال العام الجاري وحتى بدايات العام المقبل، وذلك بحسب مسح لمجلس الذهب العالمي نُشر في مايو الماضي.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صينية أن احتياطيات بنك الصين المركزي من العملات الأجنبية في نهاية يونيو قد ارتفعت إلى 3.193 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار عن شهر مايو الماضي.