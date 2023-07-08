وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تركيا تبذل قصارى جهدها لتمديد صفقة حبوب البحر الأسود، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين بموجب الاتفاق.

وأضاف أردوغان: "نعمل على مدة التمديد بعد 17 يوليو"، مؤكدًا على أن الدول الإفريقية الفقيرة على وجه الخصوص، في حاجة ماسة إلى شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا في الشهر القادم، وسيُناقش هذه الأمر معه.

وأكد: "بذلنا قصارى جهدنا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات القائمة على القانون الدولي".

وكانت روسيا قد هددت بالانسحاب من اتفاق الحبوب، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

ويسهل الاتفاق، الذي أبرم في يوليو من العام الماضي، "النقل الآمن" للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة - بما في ذلك الأمونيا - لتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وعلقت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على تهديد روسيا بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب بحلول 17 يوليو الجاري، قائلة إن هذا الأمر "غير مسؤول أو مقبول".