وصدرت تركيا نحو 325 ألفا و241 طنا من الطماطم إلى 48 دولة في فترة يناير وحتى يونيو 2023، بحسب اتحادات المصدرين جنوب شرق الأناضول.

وحلت رومانيا في صدارة الدول المستوردة للطماطم التركية في النصف الأول من العام بـ 60 مليونا و783 ألف دولار.

تلتها أوكرانيا بنحو 51 مليون دولار وبولندا بـ 38 مليون دولار وألمانيا بـ 35 مليون دولار، فيما حلت روسيا خامسة بـ 29 مليون دولار.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس اتحاد مستثمري ومنتجي الدفيئات الزراعية خليل بكدمير، إن الزيادة بصادرات الطماطم في النصف الأول جيدة.

وأوضح أن رقم صادرات النصف الأول من العام 2023 اقترب كثيرا من رقم صادرات الطماطم لعام 2022 بأكمله، متوقعا تحقيق زيادة كبيرة خلال العام الحالي.