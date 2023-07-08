وعادة ما يقع البعض في فخ إساءة تقدير أو فهم المخاطرة واستراتيجياتها بأسواق المال، ما يحرمهم من استثمار فوائض أموالهم بدافع الخوف، أو خسارة أموالهم من خلال اتباع استراتيجيات غير واضحة.

وتؤثر حالة "عدم اليقين" التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ضوء ما يشهده من تحديات واسعة، على توجهات الناس الاستثمارية، وتبعاً لذلك، يفضل البعض الابتعاد عن المخاطرة في البورصة، لصالح القطاعات الأكثر أماناً بالنسبة لهم الممثلة في الأصول، مثل العقارات، إضافة إلى الذهب لتجنب المخاطر.

وتنشأ المخاطر في أسواق المال من خلال عاملين رئيسيين:

أولاً: المخاطر المرتبطة بالسوق عموماً، والتي يطلق عليها المخاطر النظامية، والتي يُمكن التعامل معها من خلال اتباع استراتيجيات مدروسة عبر فهم دقيق للسوق.

ثانياً: المخاطر غير المنتظمة، وهي المرتبطة بحالات الركود أو الاضطرابات السياسية والتغير في أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وغير ذلك.

وذلك بخلاف المخاطر المرتبطة بأسهم وشركات بعينها، طبقاً لحالة كل شركة وأدائها المالي وظروف القطاع العاملة فيه وتأثره بالتطورات ذات الصلة.

تذبذب الأسعار

تقول خبيرة أسواق المال في القاهرة، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التذبذب في الأسعار من العوامل الأساسية التي تجعل المستثمرين أكثر عرضة للمخاطرة.

وتشير إلى أن "الاختيار الخاطئ" للأسهم والشركات التي يتم الاستثمار فيها من الإشكاليات التي ترفع سقف المخاطرة.

وتتابع: "قليل من المستثمرين ممن لديهم القدرة على المخاطرة بشكل واسع وتحمل تبعاتها.. الشغل الشاغل للمستثمرين -لا سيما خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي- استثمار فوائض أموالهم في أدوات تمنحهم عائداً مضموناً نسبياً".

وتشدد خبيرة أسواق المال، على أنه في الوقت الذي تتعرض فيه أسواق المال لموجات من الصعود والهبوط، وبما يدفع لتحلي المتعاملين بروح المخاطرة، إلا أن ذلك يتعين معه وضع تقديرات مبنيّة على أساس علمي دقيق (تحليل مالي وفني للأسهم والشركات مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية العامة، من خلال المختصين الماليين) وبما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات إيجابية في هذا السياق.

وتردف: "ترتفع نسب المخاطرة في الأسواق الهشّة، بينما تقل كلما كانت السوق قوية ومبنية على أساس سيولة قوية"، موضحة في الوقت نفسه أن "أسواق المال في عديد من المناطق تفتد الدعاية الإيجابية، بينما ترسخ الأفلام القديمة في أذهان الكثيرين فكرة الربط بين البورصة وخسارة المال".

وحول استراتيجيات المخاطرة في أوقات الركود والانكماش الاقتصادي، تنصح خبيرة أسواق المال المتعاملين، بما يلي:

أن يتداولوا بالفائض من أموالهم فقط (دون المخاطرة ببيع أصول قائمة خاصة بهم).

اختيار الأسهم والشركات على أساس قوي وسليم (بالاستعانة بالمحللين المختصين في الشركات).

الاستثمار في أسهم مراكزها المالية قوية.

التركيز على "القطاعات الدفاعية" أي القطاعات التي تُبدي قدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية، ولا يتوقف الطلب عليها مثل قطاع الأغذية والمشروبات، أو قطاعات الرعاية الصحية والأدوية أو التشييد والبناء.

تحديد حدود للمكسب والخسارة ضمن استراتيجية المخاطرة.

وتلفت إلى أن الاستثمار في أسواق المال له مزايا فريدة، غير متوفرة بالاستثمار في الأصول التي تُعد مخزن قيمة كالعقارات والذهب، وهي إمكانية الحصول على السيولة في أي وقت ببيع الأسهم لحظياً.

تنويع المحفظة

الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، يضيف إلى النصائح التي قدّمتها رمسيس، أهمية "التنويع" في المحفظة الاستثمارية، لجهة عدم توجيه المحفظة في قطاع واحد أو شركة واحدة، مشيراً في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أهمية العمل على نشر الثقافة الاستثمارية في الأسواق التي تعاني من غياب تلك الثقافة، الأمر الذي من شأنه تنشيط تلك الأسواق وتعزيزها.

ويضيف: "البورصة عادة ما تفتقر في بعض الأسواق الناشئة إلى التسويق الجيد والترويج للأسهم، وخلق ثقافة استثمارية واضحة، توضح حدود واستراتيجيات المخاطرة والتعامل مع الأسواق".

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن "أي استثمار به شكل من أشكال المخاطرة، وإن كان بنسب متفاوتة.. الأزمة الحقيقية تكمن في تأثير المخاطرة على خوض التجارب والاستمرار فيها"، منوهاً أن أسواق المال ذات مزايا استثمارية مهمة، وأن تحلي المستثمر بثقافة استثمارية حقيقية مبنية على أسس مدروسة من شأنه المساعدة على تحقيق أقصى استفادة من الأسواق.

نصائح ثمينة

وفي هذا السياق، وضع تقرير نشره موقع Investopedia مجموعة من النصائح أيضاً للتعامل مع مخاطر السوق، سواء المخاطر النظامية المرتبطة بالأسواق نفسها، أو المخاطر المتعلقة بأثر تطورات السياسة النقدية والمالية وكذلك التطورات الجيوسياسية وغير ذلك، على النحو التالي:

راقب أسعار الفائدة: لإدارة مخاطر أسعار الفائدة ، انتبه إلى السياسة النقدية وكن مستعداً لتحويل استثماراتك لحساب تغيرات أسعار الفائدة. على سبيل المثال ، إذا كنت تستثمر بكثافة في السندات وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، فقد ترغب في تعديل استثماراتك للتركيز على السندات قصيرة الأجل.

حافظ على السيولة: عندما تكون الأسواق متقلبة ، قد تواجه مشكلة في بيع أو شراء أصل ضمن النطاق السعري الخاص بك، خاصة عندما تحتاج إلى الخروج من مركز على عجل. إذا كانت السوق تنهار، فقد تكون السيولة صعبة بغض النظر عن نوع الأسهم التي تشتريها. ومع ذلك، في ظل ظروف أكثر طبيعية ، يمكنك الحفاظ على السيولة الخاصة بك عن طريق التمسك بالأسهم ذات التكلفة المنخفضة (تكلفة الصفقة لهذا السهم) لتسهيل التداول.

الاستثمار في القطاعات الصلبة: تميل بعض الصناعات إلى الأداء الجيد حتى عندما يكون الاقتصاد الكلي فقيراً. لا يزال الناس بحاجة إلى إشعال الأضواء (قطاع الكهرباء) وما زالوا بحاجة إلى تناول الطعام (قطاع الأغذية والمشروبات)، وما زالوا بحاجة إلى ورق التواليت ومعجون الأسنان.. إلخ، من خلال الاحتفاظ ببعض أموالك في السلع الأساسية ، لا يزال بإمكانك رؤية العوائد في فترة الركود.

فكر على المدى الطويل: يتأثر المتداولون على المدى القصير بدرجة أكبر بالتقلبات.

نصائح لفهم "حدود المخاطرة"

وإلى ذلك، يوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بلتون القابضة" مهاب عجينة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن المستثمرين يهربون من المخاطرة في سوق المال بالإقبال على فرص استثمارية أخرى هي الأفضل من وجهة نظرهم مثل العقارات، مشيراً إلى أنهم يرون أن ذلك أفضل من المخاطرة في البورصة التي بها احتمالية للصعود أو الهبوط، فالبعض يفضل الفرص الاستثمارية الأقل خطورة خاصة وأن بعض الأسواق لديها تعدد في الفرص باستثمارات مختلفة ومتنوعة، وتعد سوقاً واعدة بالنسبة للأسهم.

ويقدم عجينة للمستثمرين مجموعة من النصائح للتعامل مع المخاطرة، من أهمها:

عدم اللجوء إلى الاستدانة بهدف الاستثمار في سوق المال، خاصة لعديمي الخبرة.

إذا لم يكن المستثمر على خبرة بسوق المال عليه أن يضع أمواله في أدوات تمنحه عائداً محدداً في البداية.

قبل دخول السوق، يتعين تقييم الشركات بشكل جيد، خاصة وأن هناك شركات كثيرة ومتنوعة في قطاعات مختلفة.

الاستعانة بشركات لديها خبرة واسعة في الاستثمار (الوسطاء) لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

تُفضل استراتيجية الاعتماد على الاستثمار طويل الأجل.

ويوضح أن المخاطرة ليست لها حدود معينة، مشيراً إلى أن أية سوق مال في العالم بها مخاطرة لكن الميزة أنها سوق متنوعة لا تعتمد فقط على الأسهم.