تدير "آنت غروب" منصة "علي باي" للمدفوعات الرقمية الأكبر في العالم والتي تضم مئات ملايين المستخدمين شهريا في الصين وخارجها.

والمجموعة أحد أبرز أهداف حملة رقابة شاملة على قطاع التكنولوجيا في الصين.

وقالت لجنة تنظيم السوق المالية الصينية في بيان غنه "في ضوء الأنشطة غير القانونية وغير النظامية التي قامت بها مجموعة آنت والشركات التابعة لها في السنوات السابقة، تم تغريم (الشركات) 7,123 مليارات يوان" أي نحو 984 مليون دولار أميركي.

وأضافت أن العقوبة "شملت مصادرة الدخل غير المشروع" وإحالته على البنك المركزي.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه "في الوقت الحالي، تم تصحيح معظم المشاكل المعلقة في الأنشطة المالية لمؤسسات المنصة".

الجمعة، ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 3,44 بالمئة في بورصة هونغ كونغ بعد تقارير عن قرب فرض الغرامة، وقال محللون إن المستثمرين يرون في العقوبة مؤشرا الى انتهاء الحملة.

وقالت "آنت غروب" في بيان إنها "ستمتثل لشروط الغرامة بكل جدية وإخلاص وستواصل تعزيز حوكمة الامتثال".

وفي ملف منفصل، قال البنك المركزي إنه فرض غرامة على "تينباي"، وهي شركة للدفع عبر الإنترنت تديرها مجموعة "تينسنت"، بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات يوان (415 مليون دولار).

وقال البنك المركزي إن العقوبة تشمل مصادرة أكثر من 550 مليون يوان من الدخل غير المشروع.

في بيان وجهه إلى بورصة هونغ كونغ الجمعة، قال رئيس "تينسنت" بوني ما إنه نظرًا لأن "تينباي" نفّذت إرشادات محددة بشأن "التصحيح"، فإن قرار الجمعة "ليس له أي تأثير سلبي مادي على العمليات والوضع المالي للمجموعة ككل".